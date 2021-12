Covid | le notizie di oggi Omicron | guarito paziente zero italiano | vaccinatevi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Superata una dura prova" ha detto il manager Eni di Caserta, primo contagiato in Italia dalla nuova variante. Record per le prime dosi, 42mila in più in un solo giorno. Si contano 15.756 positivi ale 99 vittime. Il tasso di positività nazionale scende al 2,3%. Secondo Brusaferro dell'Iss, l'epidemia di-19 è in espansione nel nostro Paese: ci sono 11 sequenze di variantetra Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano