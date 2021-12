Covid Lazio | il bollettino di oggi | 1 554 casi 740 a Roma e 3 morti

Advertising

Open_gol : Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Alto Adige, Trentino e Veneto si trovano al di… - Lazio_TV : SERIE D: GIORNATA CONDIZIONATA DAI RINVII PER MALTEMPO E COVID. - AnnickQuemper : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 53.004 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.554 NUOVI CASI POSITIVI (+80), SONO 3 I D… - TG24info : Regione – Covid: nel Lazio superato 1mln di dosi di #richiamo | - quotidianolazio : Covid nel Lazio, continua a salire la curva dei contagi: 1.554 i nuovi positivi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

...//prenotavaccino -.regione..it/main/home ). CONSIGLI24 I migliori consigli sulle offerte Amazon su tecnologia, moda, casa e tempo libero Scopri di più In Emilia Romagna ancora 13 morti, ......//prenotavaccino -.regione..it/main/home). Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 1 sono 219 i nuovi casi, nella Asl Roma 2 sono 375 i nuovi casi, nella Asl Roma 3 sono 146 i ...Un'altra giornata critica sul fronte Covid in Italia . Il bollettino - oggi mercoledì 8 dicembre 2021 - racconta di 17.959 nuovi casi ...Sono 618 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 23.329 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 975. Il tasso di positivita’ scende leggermente a 2,6% ieri era poc ...