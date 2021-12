Covid Italia, il bollettino dell'8 dicembre: 17.959 nuovi casi e 86 morti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mai così tanti contagi dal 9 aprile scorso. Il tasso di positività arriva al 3,2% con 564.698 tamponi effettuati. Aumentano i ricoveri ordinari (+21 da ieri) e in terapia intensiva (+15 rispetto a ieri) (in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mai così tanti contagi dal 9 aprile scorso. Il tasso di positività arriva al 3,2% con 564.698 tamponi effettuati. Aumentano i ricoveri ordinari (+21 da ieri) e in terapia intensiva (+15 rispetto a ieri) (in aggiornamento)

