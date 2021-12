Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale estesa anche ai bambini nella fascia 5-11 anni. Riflettori sempre accesi sulla variante Omicron e sulla Protezione dei vaccini. Sono 3.373 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 dicembre. Registrati inoltre altri 25 morti. 112.492 i tamponi effettuati nelle ultime ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilcon i numeriinoggi, mercoledì 82021, dati e news dellae del ministero della Salute - regione per regione - suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale estesa anche ai bambini nella fascia 5-11 anni. Riflettori sempre accesi sulla variante Omicron e sulladei vaccini. Sono 3.373 i nuovida coronavirus in Lombardia secondo ildi oggi, 8. Registrati inoltre altri 25 morti. 112.492 i tamponi effettuati nelle ultime ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 17.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - eziomauro : Covid Italia, il bollettino dell'8 dicembre: 17.959 nuovi casi e 86 morti - NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - ciclista1231 : @nonelarena In Germania se ci sono 800 morti ci sono anche il 66%della popolazione vaccinata diciamola tutta;In Ita… - ninda1952 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus oggi in Italia -