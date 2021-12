Covid, in Germania 527 morti: mai così tanti dal 12 febbraio. In Gran Bretagna arriva il Green Pass vaccinale per discoteche e locali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Record di morti per Covid in Germania da 10 mesi, mentre in Gran Bretagna il premier Boris Johnson ha annunciato l’introduzione di una serie di nuove restrizioni per arginare la diffusione della variante Omicron. Intanto dal Sudafrica arriva una prima valutazione sull’impatto della variante: anche se serviranno ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo, secondo i ricercatori del Medical Research Council i primi dati mostrano che potrebbe essere più contagiosa ma meno grave. Si rileva infatti “l’assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione al drammatico aumento del tasso di casi per la provincia di Gauteng nel suo insieme”. Ciò potrebbe essere dovuto però, avvertono, “al consueto ritardo tra casi e decessi. La tendenza diventerà più chiara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Record diperinda 10 mesi, mentre inil premier Boris Johnson ha annunciato l’introduzione di una serie di nuove restrizioni per arginare la diffusione della variante Omicron. Intanto dal Sudafricauna prima valutazione sull’impatto della variante: anche se serviranno ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo, secondo i ricercatori del Medical Research Council i primi dati mostrano che potrebbe essere più contagiosa ma meno grave. Si rileva infatti “l’assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione al drammatico aumento del tasso di casi per la provincia di Gauteng nel suo insieme”. Ciò potrebbe essere dovuto però, avvertono, “al consueto ritardo tra casi e decessi. La tendenza diventerà più chiara ...

