Covid | il bollettino di oggi 8 dicembre

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 17.959 contagi, 86 morti, 9.540 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 564.698 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 3,2% (+0,9%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +15, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +21 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Bonus Natale, fino a 1400 euro per le ...

NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - SkyTG24 : #Covid, ultime news. Bollettino: 17.959 casi e 86 morti, tasso di positività 3,2%. LIVE - RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: #Covid, ultime news. Bollettino: 17.959 casi e 86 morti, tasso di positività 3,2%. LIVE - occhio_notizie : Il #bollettino dell'emergenza #Covid in #Italia relativo alla giornata di oggi, 8 dicembre -

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.175 positivi su 32.862 tamponi esaminati , 25 in più di ieri con 3.651 ...Si torna a morire dinella nostra regione dove aumenta sensibilmente il numero dei decessi. ... sono 27 quelli registrati nelufficiale della Regione Liguria. Ben 23 di loro non sono ...In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1475994 (+4.970).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 95450 (+323) rispetto a ieri.Questi sono i dati giornalieri relativi ...Ritorna l’attività didattica in presenza negli istituti scolastici di Sorso interessati nei giorni scorsi da un focolaio di coronavirus. Esito negativo per i tamponi effettuati ad alunni e docenti di ...