Covid e vaccini: basta fake news nei talk show! L'appello del Patto Trasversale per la Scienza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel corso dell'intera pandemia abbiamo assistito a diverse forme di negazionismo e di disinformazione sulla Covid-19, sostenute e accompagnate dalle svariate teorie del complotto e da quelle antiscientifiche appartenenti ai mondi No Mask e No Vax. Ad alimentare le credenze e le posizioni di una parte della popolazione italiana, evidenziate dal recente rapporto del Censis, sono state in particolar modo quelle opere di «divulgazione acritica» delle false notizie legate al virus da parte di alcuni media, ospitando in maniera indisturbata e carente di contradditorio di personaggi noti – anche da anni – nel mondo della disinformazione medico e scientifica. La disinformazione alimenta gli animi, generando scene come quelle registrate nelle piazze italiane e degenerate in violenza come nel caso dell'assalto alla sede della Cgil a Roma, così come alimenta le realtà ...

