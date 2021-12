Covid e feste natalizie | dalle mascherine ai tamponi | ecco come comportarsi

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'Ecdc lancia l'allarme: "Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del virus. Il prossimo periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose". Per gli esperti sarà fondamentale mantenere il distanziamento sociale, soprattutto in presenza di persone anziane e fragili, e cercare di non superare un certo numero di invitati a cene eggiamenti