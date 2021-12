Covid: Carlo e Camilla spronano chi esita, 'vaccinatevi' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un forte appello a chi esita nel Regno Unito a vaccinarsi contro il Covid e fare la terza dose arriva dal principe Carlo e dalla consorte Camilla. "Possiamo solo esortarvi a guardare all'evidenza dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un forte appello a chinel Regno Unito a vaccinarsi contro ile fare la terza dose arriva dal principee dalla consorte. "Possiamo solo esortarvi a guardare all'evidenza dei ...

