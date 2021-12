Covid Austria, stop lockdown solo per vaccinati e guariti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il lockdown in Austria per vaccinati e guariti dal Covid finirà sabato a mezzanotte. Lo hanno deciso il governo federale ed i governi regionali, mentre restano le restrizioni per i non vaccinati. La riapertura sarà accompagnata da “uno standard minimo di misure di protezione” per prevenire un nuovo aumento dei contagi, come l’obbligatorietà delle mascherine Ffp2 all’interno, ha fatto sapere il nuovo cancelliere Karl Nehammer. Lunedì potranno riaprire negozi e parrucchieri, mentre di sera resteranno chiusi ristoranti e i rifugi di montagna. Ogni regione, però, è libero di mantenere restrizioni più rigide: così, per esempio, a Vienna i ristoranti e gli alberghi resteranno chiusi un’altra settimana, nel Tirolo e nelle province di Vorarlberg e Burgenland si riapre tutto, nell’Alta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilinperdalfinirà sabato a mezzanotte. Lo hanno deciso il governo federale ed i governi regionali, mentre restano le restrizioni per i non. La riapertura sarà accompagnata da “uno standard minimo di misure di protezione” per prevenire un nuovo aumento dei contagi, come l’obbligatorietà delle mascherine Ffp2 all’interno, ha fatto sapere il nuovo cancelliere Karl Nehammer. Lunedì potranno riaprire negozi e parrucchieri, mentre di sera resteranno chiusi ristoranti e i rifugi di montagna. Ogni regione, però, è libero di mantenere restrizioni più rigide: così, per esempio, a Vienna i ristoranti e gli alberghi resteranno chiusi un’altra settimana, nel Tirolo e nelle province di Vorarlberg e Burgenland si riapre tutto, nell’Alta ...

