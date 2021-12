Covid | a Fiumicino contagi in aumento e sale l’età media | il bollettino dell’8 dicembre

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)– “Sono ancora in salita i dati dei positivi nella nostra città. Secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, oggi ci sono in totale 389 persone positive al”. Lofa sapere, in una nota, il sindaco Esterino Montino. “Rispetto all’aggiornamento di ieri, abbiamo 37 nuoviati e 17 guariti – prosegue il sindaco -. Ancora, la maggioranza si trova tra Isola Sacra e(57%), mentre il 12% è a Fregene, il 6% a Passoscuro, il 5% a Maccarese e altrettanti ad Aranova. Ma tutte le località sono interessate, nessuna esclusa.un po’ ed è pari a 39 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 0.47”. “L’alzarsi delpuò essere collegato all’abbassarsi delle ...

Advertising

canaledieci : Bollettino #Covid 7 dicembre Lazio: forte aumento di positivi e terapie intensive. Preoccupa Fiumicino - MVCastellani : ??@LazioRegione @crocerossa #drivein #Fiumicino una massa di incompetenti e maleducati, disorganizzati. Fanno pagar… - ilfaroonline : ?? Emergenza #Covid19 sul litorale romano. I #novax di Fiumicino “intasano” l’ospedale di #Ostia. Ambulanze in fila… - ilfaroonline : Covid, a Fiumicino salgono a 369 i positivi. Montino: “Vaccinatevi e vaccinate i bambini” - ilfaroonline : Covid, Green pass obbligatorio anche per gli autobus del Tpl di Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fiumicino

Il Faro online

... a gennaio una donna di 48 anni ha vagato per 10 km finendo sulla Romadopo essersi ...che in alcuni casi ai parenti sia stata vietata la permanenza in sala d'attesa causa emergenza, ...... grazie a una deregolamentazione della Commissione europea e vista la crisi -, ha volato con ... se però passano da Roma -o Milano - Linate. Quindi eventuali problemi potranno ...Montino: 'Sono cifre molto alte che ci impongono la massima attenzione e la massima cautela. In questo momento è necessario procedere velocemente con le terze dosi del vaccino che possono prenotare tu ...I 68 diritti settimanali di decollo e atterraggio dovranno essere restituiti con l’avvio della stagione estiva 2022. Con ogni probabilità saranno utilizzati da Ita Airways ...