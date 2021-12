Covid-19 Italia, 8 dicembre: 86 morti, 17.959 contagi, in aumento, tasso cresce al 3,18% (Di mercoledì 8 dicembre 2021) il tasso di positività balza al 3,18%. Sono 6.099 i pazienti ricoverati con sintomi (+21 da ieri), 791 quelli in terapia intensiva (+15 nelle ultime 24 ore). La pandemia non accenna a decrescere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ildi positività balza al 3,18%. Sono 6.099 i pazienti ricoverati con sintomi (+21 da ieri), 791 quelli in terapia intensiva (+15 nelle ultime 24 ore). La pandemia non accenna a dere L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 17.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - eziomauro : Covid Italia, il bollettino dell'8 dicembre: 17.959 nuovi casi e 86 morti - AngelaAngelmi : RT @lavoceinfo: Il livello di istruzione potrebbe essere uno dei fattori che spiega le differenze di circolazione del virus tra Nord e Cent… - SardiniaPost : ?? Come in Sardegna, anche in Piemonte e a Bolzano c'è un solo caso confermato di contagio con la variante Omicron d… -