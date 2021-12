Covid, 14enne muore ad Ancona: ?Martina non si era potuta vaccinare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Martina, una ragazza di 14 anni, è morta intorno alle 12 di oggi all'ospedale Salesi di Ancona a causa di un'insufficienza respiratoria da infezione Sars-cov-2. La giovane... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 dicembre 2021), una ragazza di 14 anni, è morta intorno alle 12 di oggi all'ospedale Salesi dia causa di un'insufficienza respiratoria da infezione Sars-cov-2. La giovane...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #covid, 14enne muore ad #ancona: Martina non si era potuta vaccinare - AlbertoPhStill : RT @Gazzettino: #covid, 14enne muore ad #ancona: Martina non si era potuta vaccinare - Gazzettino : #covid, 14enne muore ad #ancona: Martina non si era potuta vaccinare - AnsaMarche : Covid: ad Ancona muore 14enne in terapia intensiva. Trapiantata e immunosoppressa, non si era potuta vaccinare - CronacheMc : Tanti sul web i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 14enne, deceduta al Salesi e risultata positiva al Cov… -