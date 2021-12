Cosa potrà fare Patrick Zaki dopo la sua scarcerazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Oggi, dopo 670 giorni di detenzione in attesa di un processo che non è mai iniziato, Patrick Zaki è uscito dal carcere di Tora. Un breve passaggio al Commissariato di Mansura dove è stata ufficializzata l’istanza di scarcerazione da parte dei magistrati. Ora lo studente ha potuto riabbracciare la sua famiglia che, commossa, lo ha atteso per quasi due anni. Ma la partita non è finita: il prossimo 1° febbraio, infatti, ci sarà la prima udienza del processo contro di lui. Ma Cosa potrà fare il 30enne in attesa di quel giorno? Patrick Zaki è libero, quali sono le sue prossime tappe Le fonti ufficiali hanno confermato le voci che si rincorrevano nella giornata di ieri: la fine dell’infinita custodia cautelare (da innocente, visto che il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Oggi,670 giorni di detenzione in attesa di un processo che non è mai iniziato,è uscito dal carcere di Tora. Un breve passaggio al Commissariato di Mansura dove è stata ufficializzata l’istanza dida parte dei magistrati. Ora lo studente ha potuto riabbracciare la sua famiglia che, commossa, lo ha atteso per quasi due anni. Ma la partita non è finita: il prossimo 1° febbraio, infatti, ci sarà la prima udienza del processo contro di lui. Mail 30enne in attesa di quel giorno?è libero, quali sono le sue prossime tappe Le fonti ufficiali hanno confermato le voci che si rincorrevano nella giornata di ieri: la fine dell’infinita custodia cautelare (da innocente, visto che il ...

