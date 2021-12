Coronavirus ultime notizie. Pfizer, terza dose protegge da Omicron. In Italia somministrate 100 milioni di dosi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ultime notizie sulla pandemia. In Cina riscontrati 74 nuovi casi più 23 asintomatici. Segretario Onu Guterres in isolamento dopo contatto con un positivo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 8 dicembre 2021)sulla pandemia. In Cina riscontrati 74 nuovi casi più 23 asintomatici. Segretario Onu Guterres in isolamento dopo contatto con un positivo

Advertising

Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - fanpage : Una violenta aggressione ai danni dell'assessore Giovanna Damonte che aveva semplicemente chiesto a una ragazza di… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - CiaoKarol : Coronavirus, nuova impennata di casi anche in Italia: 17.959 nuovi contagi e 86 morti: Nelle ultime 24 ore in Itali… - Emergenza24 : [08.12-18:00] #Italia +17.959 nuovi contagi (peggior dato dal 09.04.2021) +86 morti nelle ultime 24 ore. #COVID… -