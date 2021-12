Coronavirus | oggi nel Lazio 1 554 nuovi casi e 3 decessi | superata quota 1 milione di dosi di richiamo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021). Da poco pubblicato il bollettino aggiornato per la situazione contagi danella giornata di, mercoledì 8 dicembre 2021. L’assessore alla Sanità D’Amato ha affermato: ”nelsu un totale di 53.004 tamponi, si registrano 1.554positivi (+80), sono 3 i(-9), 760 i ricoverati (-9), 113 le terapie intensive (+7) e + 891 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9 %. Ia Roma città sono a740.didi, oltre 35% del target, continuiamo così. L’obiettivo di dicembre sarà arrivare a ...

PUGLIA Sono 468 i nuovi contagi da8 dicembre 2021 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid - 19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività ...Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia nel bollettino del ministero della Salute di, mercoledì 8 dicembre ...PESCARA – Oggi in Abruzzo 338 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 91 anni), eseguiti 5504 tamponi molecolari e 10539 test antigenici, 3 deceduti (di età compresa tra 82 e 91 anni), 81977 guariti (