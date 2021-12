Coronavirus, in Italia sfiorati i 18 mila contagi. Mai così tanti da aprile scorso (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I contagi Covid sono ancora in aumento in Italia. Oggi nel nostro Paese s'è sfiorata quota 18mila (mai così tanti dal 9 aprile scorso, quando furono 18.938). Da giorni la curva è in risalita e quello che preoccupa maggiormente è la pressione sugli ospedali. Nel frattempo, dal network degli ospedali sentinella di Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è emerso che nelle ultime due settimane sono cresciuti ancora i pazienti no vax in terapia intensiva, con +32%, mentre continuano a diminuire quelli vaccinati, -33%.Dai dati dell'odierno bollettino del ministero della Salute, emerge che sono 17.959 i nuovi casi nelle ultime 24 ore contro i 15.756 del giorno prima. Con 564.698 tamponi (ieri 695.136) il tasso di positività sale al ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ICovid sono ancora in aumento in. Oggi nel nostro Paese s'è sfiorata quota 18(maidal 9, quando furono 18.938). Da giorni la curva è in risalita e quello che preoccupa maggiormente è la pressione sugli ospedali. Nel frattempo, dal network degli ospedali sentinella di Fiaso, la Federazionena Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è emerso che nelle ultime due settimane sono cresciuti ancora i pazienti no vax in terapia intensiva, con +32%, mentre continuano a diminuire quelli vaccinati, -33%.Dai dati dell'odierno bollettino del ministero della Salute, emerge che sono 17.959 i nuovi casi nelle ultime 24 ore contro i 15.756 del giorno prima. Con 564.698 tamponi (ieri 695.136) il tasso di positività sale al ...

