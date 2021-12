Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 dicembre: 17.959 nuovi casi e 86 morti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I dati di mercoledì 8 dicembre. Inseriti 318 contagi pregressi del Veneto. Il tasso di positività è 3,2% con 564.698 tamponi, sopra il 3% per la seconda volta in questa settimana. Ricoveri: +21. Terapie intensive: +15. In Lombardia il maggior numero di vittime (25) Leggi su corriere (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I dati di mercoledì 8. Inseriti 318 contagi pregressi del Veneto. Il tasso di positività è 3,2% con 564.698 tamponi, sopra il 3% per la seconda volta in questa settimana. Ricoveri: +21. Terapie intensive: +15. In Lombardia il maggior numero di vittime (25)

