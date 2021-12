Coronavirus | il bollettino dell’8 dicembre | 17 959 nuovi casi e 86 vittime

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi mercoledì 8, ha comunicato i numeri dell’epidemia dain Italia tramite. Il Ministero della Salute ha aggiornato lo stato dell’epidemia dadiffusasi in Italia. Stando alodierno, idi contagio complessivi sono ad oggi 5.152.264, ossia 17.959 unità in più rispetto a ieri. In L'articolo proviene da YesLife.it.