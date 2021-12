Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 8 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. bollettino Campania 8 dicembreIl bollettino Regione di oggi: 1175 positivi, 32.862 tamponi, 1 morto. LEGGI ANCHE –> Un Posto al Sole, nuova polemica sul cambio orario: cosa sta succedendo Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 25 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 350 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia Di Gennaro su Vesuvius.it. Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.Ildi: 1175 positivi, 32.862 tamponi, 1 morto. LEGGI ANCHE –> Un Posto al Sole, nuova polemica sul cambio orario: cosa sta succedendo Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 25 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 350 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia Di Gennaro su Vesuvius.it.

Advertising

corona_tweet : RT @anteprima24: ** Covid: in #Campania aumentano ricoveri ordinari e terapie intensive ** - anteprima24 : ** Covid: in #Campania aumentano ricoveri ordinari e terapie intensive ** - PasqualeCacace5 : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania: aumenta il numero dei nuovi positivi, un solo decesso - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: aumenta il numero dei nuovi positivi, un solo decesso - GrottaNews : Coronavirus in Irpinia: 50 casi (508 in 10 giorni) di cui 17 ad Avellino e 5 a Monteforte - Nuova Irpinia -