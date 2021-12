Corona virus | Italia | 249214 attualmente positivi a test +8320 in un giorno con 134472 decessi 86 e 4768578 guariti 9540 Totale di 5152264 casi 17959 Dati della protezione civile | effettuati 564698 tamponi

Advertising

Oggi in Abruzzo si registrano 338 nuovi positivi al Covid 19, di età compresa tra 1 e 91 anni, su 5.504 tamponi molecolari e 10.539 test antigenici. Il bollettino quotidiano dell'assessorato regionale ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: 'Siamo tutti al lavoro per avviare le vaccinazioni dei bambini di 5 - 11 anni dal 16 dicembre. Con la circolare emanata oggi entriamo nel vivo di ...In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1475994 (+4.970). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 95450 (+323) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.959 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 564.698 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 15.756 con 695.136 test). Il tasso di positività si ...