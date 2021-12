Contributi editoria per le scuole, spese prorogate al 31 dicembre. Abbonati alle nostre riviste: Gestire il personale scolastico + La Dirigenza scolastica. Scopri l’offerta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con due provvedimenti (Proroga Bando 2021 - Comma 389 - scuole di ogni ordine e grado, Proroga Bando 2021 - Comma 390 - scuole Secondarie Primo Grado) del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sentita la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, sono stati ulteriormente prorogati sino al 14 gennaio 2022 entrambi i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai due distinti Contributi, per l’anno 2021, in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con due provvedimenti (Proroga Bando 2021 - Comma 389 -di ogni ordine e grado, Proroga Bando 2021 - Comma 390 -Secondarie Primo Grado) del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’, sentita la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamentodel Ministero dell’Istruzione, sono stati ulteriormente prorogati sino al 14 gennaio 2022 entrambi i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai due distinti, per l’anno 2021, in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'articolo .

