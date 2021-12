Continua il toto Quirinale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Se Draghi dovesse salire da Palazzo Chigi al Quirinale non è affatto scontato che si vada poi al voto, come invece sostiene il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Se Draghi dovesse salire da Palazzo Chigi alnon è affatto scontato che si vada poi al voto, come invece sostiene il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani

Advertising

larobiz : Volevo avvisare tutti e in particolare @jo_vanna_ che sulla chat dell’asilo è partito il toto regalo di Natale alle… - MCaponigri : Continua il Toto-presidente, il campo su cui le forze politiche si stanno scontrando per la loro stessa sopravviven… - _vedocose : @frattei Io son convinta che alcuni gesti idioti non definiscano la persona in toto, tuttavia anche l'assoluzione c… - gioosw : (sempre facendo supposizioni) io me lo immagino totò che va da nina con la pistola puntata che inizia a cantare ‘n… - dinoadduci : Horner-Wolff, battute feroci e reclami: il mondiale sale sul ring -