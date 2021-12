Conte alla platea di Atreju | “Il presidenzialismo proposto da FdI? Non ci sono le condizioni” video

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Non possiamo avere governi che durano un anno. La stabilità è un valore che rafforza il sistema politico e ci rende più competitivi”, dice intervenendo adil leader M5s Giuseppe. “Basta crisi al buio”, rimarca l’ex premier. “Lancio io una petizione: firmiamo la proposta” per introdurre la “sfiducia costruttiva. Senza modificare in modo impegnativo l’assetto costituzionale, che richiederebbe un consenso ampio, introduciamo una norma per cui crisi al buio di governo non se ne fanno più, come in Germania. Due, potremmo introdurre un altro correttivo: si prende la fiducia a Camere congiunte. Terzo, possiamo ragionare sulla possibilità per i presidenti del Consiglio di revocare i ministri che perdono la fiducia del premier.piccoli correttivi, possiamo attuarli da subito con poco”, aggiunge l’ex premier. LEGGI ...

però ha anche spiegato di non credere alla possibilità di una fase costituente. "Mi permetto di dire che ho avanzato delle proposte: non credo che ora ci sia la prospettiva di dare vita a una ... Non dice di essere nettamente contrario al presidenzialismo, ma rilancia proponendo la sfiducia costruttiva. Si dice favorevole al voto ma solo dopo la fine dell'emergenza e apre alle primarie per sce ... Sia il leader di Azione, che aveva annunciato di voler scender in campo contro Conte, sia quello di Italia vivai, erano partiti lancia in resta, .... Non mi è possibile candidarmi ad altro . Conte si ...