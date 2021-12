Advertising

CorriereQ : Coniugi muoiono alla stessa ora a distanza di un giorno - ansa_liguria : Coniugi muoiono alla stessa ora a distanza di un giorno - NewSicilia : +++I due coniugi siciliani sono stati speronati violentemente dall'auto che sopraggiungeva in senso opposto+++… - HodajahL : RT @solagimma1: #29Novembre #Palmanova OCCHIO, CON LE PUNTURE NON SI SCHERZA! :Entrambi coniugi muoiono dopo la terza dose, e il bambino re… -

Ultime Notizie dalla rete : Coniugi muoiono

ANSA Nuova Europa

Duedi Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, sono morti alla stessa ora, a distanza di un giorno. Maria Filippi, 92 anni (il 13 dicembre ne avrebbe compiuti 93) e Severino "Rino" Panizzi,...Lino e Chicca sono una coppia disulla sessantina viventi a Roma, lui bolognese e rinomato ... Rimane orfano: i genitoriin un incidente d'auto - probabilmente stavano litigando per le ...Due coniugi di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, sono morti alla stessa ora, a distanza di un giorno. (ANSA) ...I vigili del fuoco erano intervenuti poco più avanti, sempre allo stesso chilometro della Romea, per la fuoriuscita autonoma della prima auto Un Suv Jeep è finito contro la loro auto e per Carlo Caval ...