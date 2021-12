Conferenza stampa Rrahmani: «Sentiamo la responsabilità, ma vogliamo vincere» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Conferenza stampa di Rrahmani difensore del Napoli in vista della delicata sfida contro il Leicester di domani Il difensore del Napoli Rrahmani ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Leicester. Le sue parole: SPALLETTI – «Sto giocando di più, questo è cambiato. In difesa siamo tutti forti e bisogna essere sempre pronti visto che il mister cambia spesso.» GIOCARE IN CASA – «Tutti sognano di giocare queste gare e qui si vedono i calciatori veri, che hanno carattere e sanno quello che vogliono.» QUALIFICAZIONE – «Giochiamo sempre per vincere e Sentiamo sempre questa responsabilità, in campionato e in Europa. vogliamo vincere.» QUALITA’ DA MIGLIORARE – «Per migliorare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladidifensore del Napoli in vista della delicata sfida contro il Leicester di domani Il difensore del Napoliha parlato inin vista della sfida di domani contro il Leicester. Le sue parole: SPALLETTI – «Sto giocando di più, questo è cambiato. In difesa siamo tutti forti e bisogna essere sempre pronti visto che il mister cambia spesso.» GIOCARE IN CASA – «Tutti sognano di giocare queste gare e qui si vedono i calciatori veri, che hanno carattere e sanno quello che vogliono.» QUALIFICAZIONE – «Giochiamo sempre persempre questa, in campionato e in Europa..» QUALITA’ DA MIGLIORARE – «Per migliorare ...

Spalletti conferma: "I tempi di recupero di Osimhen possono accorciarsi" "Andrà tutelata la situazione, ma da un punto di vista di disponibilità del calciatore per accorciare un po' verrà fatto tutto il possibile".

