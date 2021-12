Conferenza stampa Hysaj: «Dobbiamo stare uniti e vogliamo vincere» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le parole del terzino della Lazio Hysaj in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Galatasaray in Europa League Il difensore della Lazio Hysaj ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Galatasaray. Ecco le sue parole: CRESCITA – «Siamo migliorati rispetto agli scorsi mesi. Ci vuole tempo per metabolizzare gli insegnamenti del mister. Dobbiamo essere ordinato in campo. Noi Dobbiamo pensare a non prendere gol, perché questa è una squadra che lo fa prima o poi un gol. Per giocare alta con la difesa a metà campo bisogna essere perfetti e non sbagliare. Ci vuole tempo, ma siamo migliorati, in alcune partite è successo. Poi ne abbiamo presi 4, non va bene. Dobbiamo essere vicini, parlare e coprire ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le parole del terzino della Lazioinin vista della sfida contro il Galatasaray in Europa League Il difensore della Lazioha parlato inin vista della sfida contro il Galatasaray. Ecco le sue parole: CRESCITA – «Siamo migliorati rispetto agli scorsi mesi. Ci vuole tempo per metabolizzare gli insegnamenti del mister.essere ordinato in campo. Noipensare a non prendere gol, perché questa è una squadra che lo fa prima o poi un gol. Per giocare alta con la difesa a metà campo bisogna essere perfetti e non sbagliare. Ci vuole tempo, ma siamo migliorati, in alcune partite è successo. Poi ne abbiamo presi 4, non va bene.essere vicini, parlare e coprire ...

