Conference League | rinviata Tottenham-Rennes per casi Covid

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilha annunciato sui canali social che la gara di domani dicontro ilè stataper il focolaioche ha travolto la compagine inglese. Questo quanto si legge: “Possiamo confermare che la partita casalinga del Gruppo G di UEFA Europacontro ilnon si svolgerà domani (giovedì 9 dicembre) a causa delle tante positività al coronavirus riscontrate nel club. Le discussioni con la UEFA sono in corso e forniremo un ulteriore aggiornamento a tempo debito. Inoltre, a seguito di alcune discussioni con l’Agenzia per la sicurezza sanitaria (ex Public Health England) e i consulenti del DCMS, al Club è stato consigliato di chiudere per il momento il centro d’allenamento, ...

La partita di giovedì fra Tottenham e Rennes, valida per la fase a gironi della, è stata rinviata a causa del focolaio di Covid nel club londinese, dove ci sono 13 positivi, fra i quali otto giocatori. L'annuncio del rinvio è stato dato dal Tottenham, che ha ...' Tutto perché non vogliono sovrapporre le partite di Europa e, è una vergogna'. LA PROTESTA - Per protesta gli ultras hanno lanciato fumogeni in campo quando lo speaker ha ...La gara di domani fra Tottenham e Rennes in Conference League, è stata rinviata a causa del focolaio di Covid nel club londinese, dove ci sono ...Sono 11 i casi di positività al Covid riscontrate dal Tottenham tra giocatori e staff i positivi nel gruppo squadra. Domenica alcuni giocatori hanno accusato i primi sintomi, cos ...