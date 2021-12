Conference League, la Roma a Sofia per vincere e... sperare (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Roma di Mourinho giovedì scende in campo a Sofia per sfidare il CSKA nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Giallorossi a caccia del sorpasso ai danni del Bodo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladi Mourinho giovedì scende in campo aper sfidare il CSKA nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di. Giallorossi a caccia del sorpasso ai danni del Bodo ...

Advertising

LAROMA24 : SHOMURODOV: 'L'obiettivo della Roma è qualificarsi in Champions League e vincere la Conference' #AsRoma - siamo_la_Roma : ???? #Darboe alla vigilia di #CSKARoma ?? 'Vogliamo vincere la #UECL' ?? Le parole del centrocampista #ASRoma - PagineRomaniste : #Shomurodov: 'Vogliamo qualificarci in #Champions e vincere la #ConferenceLeague' #ASRoma #CSKARoma #UECL - LorenzoFracassa : RT @VoceGiallorossa: ?? Darboe: 'Vogliamo fare di tutto per vincere la @europacnfleague, è importante per tutti' #ASRoma #Vocegiallorossa #… - LorenzoFracassa : RT @VoceGiallorossa: ?? Shomurodov: 'Il nostro obiettivo principale è qualificarci in @ChampionsLeague e vincere la @europacnfleague' #ASRom… -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League Conference League, la Roma a Sofia per vincere e... sperare La Roma di Mourinho giovedì scende in campo a Sofia per sfidare il CSKA nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Giallorossi a caccia del sorpasso ai danni del Bodo Glimt in vetta alla classifica del gruppo ...

Roma, Cristante: 'Cska Sofia ottima squadra. Vogliamo ripartire dopo le due sconfitte' Lo ha detto Bryan Cristante alla vigilia della partita di oma di Conference League contro il Cska Sofia. Il centrocampista torna da un periodo di quarantena dovuto al Covid - 19 : 'Sto bene, ho fatto ...

Sorteggio sedicesimi Conference League 2021/2022: data, ora e dove vederlo Goal.com Leicester, Schmeichel: “Vincere contro una squadra forte come il Napoli può darci grande autostima” Kasper Schmeichel, presente in conferenza stampa insieme a Rodgers, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Leicester.

Darboe: “Vogliamo vincere la Conference League. Abbiamo un grande mister” Il giovane centrocampista giallorosso: “Cerco sempre di spingermi al limite e di dimostrare al mister che sono pronto in qualsiasi momento per giocare” Ebrima Darboe ha parlato ai canali della UEFA al ...

La Roma di Mourinho giovedì scende in campo a Sofia per sfidare il CSKA nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di. Giallorossi a caccia del sorpasso ai danni del Bodo Glimt in vetta alla classifica del gruppo ...Lo ha detto Bryan Cristante alla vigilia della partita di oma dicontro il Cska Sofia. Il centrocampista torna da un periodo di quarantena dovuto al Covid - 19 : 'Sto bene, ho fatto ...Kasper Schmeichel, presente in conferenza stampa insieme a Rodgers, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Leicester.Il giovane centrocampista giallorosso: “Cerco sempre di spingermi al limite e di dimostrare al mister che sono pronto in qualsiasi momento per giocare” Ebrima Darboe ha parlato ai canali della UEFA al ...