"Con i nostri medici e avvocati organizziamo la resistenza". La sfida dei No Pass (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “La dittatura del Super Green Pass non va paragonata al nazismo. Andiamo più indietro, a duemila anni fa: Gesù fu condannato a morire sulla croce perché ha avuto il coraggio di manifestare il proprio pensiero”. Dentro le parole pronunciate dal vicequestore di polizia Nunzia Alessandra Schilirò – sospesa dal servizio per aver rifiutato di vaccinarsi – c’è tutto il senso della kermesse inaugurale della Commissione Dupre, il think tank no-Pass e no-vax nato ufficialmente stamattina a Torino, nella sede dell’International University College. A presenziare fisicamente – gli altri ospiti erano collegati streaming – c’erano il giurista Ugo Mattei, deus-ex-machina della Commissione, e Carlo Freccero, noto massmediologo, già direttore di Rai 2, in veste di ‘portavoce’ del think tank. “Non voglio mai più sentire, in una trasmissione televisiva, parole come ‘Lei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “La dittatura del Super Greennon va paragonata al nazismo. Andiamo più indietro, a duemila anni fa: Gesù fu condannato a morire sulla croce perché ha avuto il coraggio di manifestare il proprio pensiero”. Dentro le parole pronunciate dal vicequestore di polizia Nunzia Alessandra Schilirò – sospesa dal servizio per aver rifiutato di vaccinarsi – c’è tutto il senso della kermesse inaugurale della Commissione Dupre, il think tank no-e no-vax nato ufficialmente stamattina a Torino, nella sede dell’International University College. A presenziare fisicamente – gli altri ospiti erano collegati streaming – c’erano il giurista Ugo Mattei, deus-ex-machina della Commissione, e Carlo Freccero, noto massmediologo, già direttore di Rai 2, in veste di ‘portavoce’ del think tank. “Non voglio mai più sentire, in una trasmissione televisiva, parole come ‘Lei ...

