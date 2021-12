"Come darle torto?". Francesca Donato da denuncia: l'agghiacciante frase sugli "untori del Covid" | Guarda (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un ultima follia firmata Francesca Donato, l'europarlamentare no-vax cacciata dalla Lega la quale continua a sostenere le più deliranti e pericolose teorie complottiste su Covid, vaccino, pandemia e una presunta dittatura sanitaria. L'ultima agghiacciante sparata della Donato viene segnalata da Selvaggia Lucarelli sui social, dove rilancia uno screenshot di quanto scritto dall'europarlamentare. Ad aprire le danze è tal "fata morgana", che su Twitter scrive quanto segue: "Amica con tre vaccini è positiva. Gira con il suo green pass valido e ha detto che non farà nessuna quarantena perché ha fatto tutto quello che doveve per essere libera", conclude l'utente. Ed ecco che Francesca Donato rilancia il tweet e lo commenta con queste parole: "A dire il vero, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un ultima follia firmata, l'europarlamentare no-vax cacciata dalla Lega la quale continua a sostenere le più deliranti e pericolose teorie complottiste su, vaccino, pandemia e una presunta dittatura sanitaria. L'ultimasparata dellaviene segnalata da Selvaggia Lucarelli sui social, dove rilancia uno screenshot di quanto scritto dall'europarlamentare. Ad aprire le danze è tal "fata morgana", che su Twitter scrive quanto segue: "Amica con tre vaccini è positiva. Gira con il suo green pass valido e ha detto che non farà nessuna quarantena perché ha fatto tutto quello che doveve per essere libera", conclude l'utente. Ed ecco cherilancia il tweet e lo commenta con queste parole: "A dire il vero, ...

