Civitanova-UPCN San Juan oggi | orario | canale tv | programma | streaming Mondiale per club volley

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’attesa per uno degli eventi più importanti è finita, stasera, mercoledì 8 dicembre alle 21 la Lube, a Betim in Brasile, farà il suo debutto nelperdimaschile, scendendo in campo contro gli argentini dell’San. La Lube ha ottenuto l’accesso alla competizione internazionale in seguito al forfait dei campioni d’Europa del ZAKSA, mentre ilargentino parteciperà per la finale giocata nel Campionato Sudamericano per, vinto dai brasiliani del Sada Cruzeiro, già qualificati in quanto squadra organizzatrice. LIVESanperin DIRETTA: debutto contro gli argentini La ...

Gli appuntamenti del campionato mondiale per club di volley maschile in diretta su Sky e in streaming su NOW (orari italiani) Mercoledì 8 dicembre 2021 Ore 21 Cucine Lube Civitanova vs UPCN San Juan ...L'attesa per uno degli eventi più importanti è finita, stasera, mercoledì 8 dicembre alle 21 la Lube Civitanova, a Betim in Brasile, farà il suo debutto nel Mondiale per Club di Volley maschile, scend ...