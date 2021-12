Cile | decisione storica del Parlamento | sì al matrimonio omosessuale «Adesso siamo un paese migliore»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Inle persone dello stesso sesso potranno legalmente unirsi ine godere del diritto di avere figli. La Camera dei deputatina ha convertito in legge un progetto riguardante le unioni civili procedendo così a una votazione: 82 voti favorevoli, 20 contrari e due astenuti. In Senato il testo era invece passato con 21 sì, otto no e un’astensione. Diventano così nove i Paesi nelle Americhe ad aver legalizzato il: ilsi unisce a Canada, Stati Uniti, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasile, Uruguay e Argentina. In Messico è legale in 14 dei 32 stati del. Dopo l’approvazione delora la legge dovrà essere promulgata dalla presidenza della Repubblica. A quel punto si ...

