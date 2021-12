Ciclismo: Tom Boonen dalla bicicletta alle auto da corsa, vuol correre la 24 Ore di Le Mans (Di mercoledì 8 dicembre 2021) dalla bicicletta alle auto da corsa. Un passo che sembra essere lunghissimo, un cambiamento radicale. Non per uno che il brivido l’ha sempre provato nella propria carriera, Tom Boonen. Il belga, infatti, campione del mondo su strada nel 2005, quattro volte vincitore della Parigi-Roubaix e tre volte trionfatore al Giro delle Fiandre sembra voler puntare sulle quattro ruote. L’ex dominatore delle corse di un giorno ha appeso definitivamente la bici al chiodo nell’aprile del 2017, ma la sua passione non è terminata. Le sue parole: “Voglio scoprire i miei limiti e alzare il livello. Questo è uno dei pochi sport in cui si può migliorare anche oltre i quaranta anni”. L’obiettivo, come dichiarato in un’intervista a Sport Foot Magazine sembra essere addirittura quello della 24 Ore di Le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)da. Un passo che sembra essere lunghissimo, un cambiamento radicale. Non per uno che il brivido l’ha sempre provato nella propria carriera, Tom. Il belga, infatti, campione del mondo su strada nel 2005, quattro volte vincitore della Parigi-Roubaix e tre volte trionfatore al Giro delle Fiandre sembra voler puntare sulle quattro ruote. L’ex dominatore delle corse di un giorno ha appeso definitivamente la bici al chiodo nell’aprile del 2017, ma la sua passione non è terminata. Le sue parole: “Voglio scoprire i miei limiti e alzare il livello. Questo è uno dei pochi sport in cui si può migliorare anche oltre i quaranta anni”. L’obiettivo, come dichiarato in un’intervista a Sport Foot Magazine sembra essere addirittura quello della 24 Ore di Le ...

