Ciclismo | Tiesj Benoot ufficiale alla Jumbo-Visma “Posso arrivare al massimo delle mie capacità”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Uno dei belgi più talentuosi, almeno sulla carta, che non ha ancora espresso tutte le sue qualità. Fino ad ora percarriera fatta di alti e bassi: l’esaltazione per il successo clamoroso nel 2018Strade Bianche, diversi piazzamenti nelle breve corse a tappe e poco altro. Questa, arrivato all’età di 27 anni, potrebbe essere la stagione della svolta: per lui cambio di squadra, passaggiofino al 2023 dopo due anni tra Sunweb e DSM. Le sue parole: “Non credo di aver ancora raggiunto ilmie. Al Teampenso di poter fare questo passo in avanti. Ho ammirato questa squadra negli ultimi anni. Conosco alcuni ragazzi del team, quindi ...

Benoot ha confermato un po' le cose viste gli anni scorsi, ovvero che è spesso davanti ma ... cercando di ritrovare l'amore per il ciclismo, che aveva un po' perso. Team Qhubeka ASSOS - 5 ...Uno dei belgi più talentuosi, almeno sulla carta, che non ha ancora espresso tutte le sue qualità. Fino ad ora per Tiesj Benoot carriera fatta di alti e bassi: l'esaltazione per il successo clamoroso ...El equipo DSM está protagonizando una lista casi interminable de salidas. Todos sus corredores parecen molestos con la gestión en el día a día del ...