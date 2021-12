Chiara Ferragni, lo fa poi si pente: “Ma perché mi capita sempre così?” – VIDEO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Chiara Ferragni in un breve VIDEO sul web in cui appare senza filtri: il gesto improvviso di cui si pente subito, che cosa è successo Chiara Ferragni, come noto, è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 8 dicembre 2021)in un brevesul web in cui appare senza filtri: il gesto improvviso di cui sisubito, che cosa è successo, come noto, è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - justlikethxt : poi c'è namjoon che sembra più influencer di chiara ferragni - btsintotheblue : RT @SUGATUNA: Il loro profilo Instagram è così azzeccato, jin food blogger, hoseok the new chiara ferragni,Namjoon boyfriend Material assie… - Emma77902528 : RT @SUGATUNA: Il loro profilo Instagram è così azzeccato, jin food blogger, hoseok the new chiara ferragni,Namjoon boyfriend Material assie… - ljlroses : RT @SUGATUNA: Il loro profilo Instagram è così azzeccato, jin food blogger, hoseok the new chiara ferragni,Namjoon boyfriend Material assie… -