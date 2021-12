Chi è John Ruffo, il criminale più ricercato degli USA e perché sarebbe in Sicilia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) John Ruffo, ovvero il criminale più ricercato degli USA, potrebbe trovarsi in Italia, in Sicilia, sebbene la sua presenza non sia mai stata realmente confermata. John Ruffo, un italoamericano nato in una modesta famiglia di Brooklyn, è il criminale più ricercato degli USA e le autorità statunitensi lo cercano dagli anni novanta: l'uomo si sarebbe rifugiato in Sicilia dopo essere riuscito a frodare una dozzina di banche per ben 350 milioni di dollari. Nel 1996, dopo l'arresto e dopo aver ottenuto la libertà su cauzione convincendo il giudice e pagando 10 milioni di dollari, Ruffo avrebbe dovuto presentarsi in prigione per scontare la pena di 17 anni che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021), ovvero ilpiùUSA, potrebbe trovarsi in Italia, in, sebbene la sua presenza non sia mai stata realmente confermata., un italoamericano nato in una modesta famiglia di Brooklyn, è ilpiùUSA e le autorità statunitensi lo cercano dagli anni novanta: l'uomo sirifugiato indopo essere riuscito a frodare una dozzina di banche per ben 350 milioni di dollari. Nel 1996, dopo l'arresto e dopo aver ottenuto la libertà su cauzione convincendo il giudice e pagando 10 milioni di dollari,avrebbe dovuto presentarsi in prigione per scontare la pena di 17 anni che ...

