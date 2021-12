Che sbadigli la Madonna “trans”: l’ennesima, noiosissima provocazione Lgbt (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic — La Madonna in versione «trans», con barba e velo sul capo: è la «nuova» provocazione blasfema dal fronte Lgbt per reclamizzare i «diritti» gay. All’inizio abbiamo scritto «nuova» tra virgolette perché l’universo omosessualista, che si vanta di possedere una visione del mondo colorata, innovativa e creativa, che stigmatizza gli avversari ideologici accusandoli del crimine di «Medioevo», gira che ti rigira dimostra di avere la creatività di uno zombie: se non è la Madonna, se la prendono con Gesù — stando bene alla larga da derive blasfeme in campo islamico, ché la testa piace a tutti averla attaccata al collo. Cuccioli, guardatevi intorno, il Medioevo è finito da un pezzo, siete coccolati e riveriti dal gotha del capitalismo mondiale: forse proprio per questo non sapete più con chi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic — Lain versione «», con barba e velo sul capo: è la «nuova»blasfema dal fronteper reclamizzare i «diritti» gay. All’inizio abbiamo scritto «nuova» tra virgolette perché l’universo omosessualista, che si vanta di possedere una visione del mondo colorata, innovativa e creativa, che stigmatizza gli avversari ideologici accusandoli del crimine di «Medioevo», gira che ti rigira dimostra di avere la creatività di uno zombie: se non è la, se la prendono con Gesù — stando bene alla larga da derive blasfeme in campo islamico, ché la testa piace a tutti averla attaccata al collo. Cuccioli, guardatevi intorno, il Medioevo è finito da un pezzo, siete coccolati e riveriti dal gotha del capitalismo mondiale: forse proprio per questo non sapete più con chi ...

