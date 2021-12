Champions:Allegri,bene primo posto,non mi è piaciuta ripresa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Siamo contenti per il primo posto, ma agli ottavi di finale comunque non sarà facile": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1 - 0 contro il Malmoe e il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Siamo contenti per il, ma agli ottavi di finale comunque non sarà facile": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, dopo il successo per 1 - 0 contro il Malmoe e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions Allegri La Juve brinda allo Zenit per il primo posto: il siparietto sui social TORINO - per 1 - 0 e grazie al pari raggiunto al 94' dallo chiude in vetta al girone H della Champions League . Un risultato, quello arrivato in Russia, che permette alla formazione di Allegri di accedere all'urna di Nyon per gli ottavi di finale in prima fascia. Un regalo non da poco per i ...

Juve - Malmoe, Allegri: 'Il secondo tempo mi preoccupa per Venezia' Al termine di Juve - Malmoe , match vinto dai bianconeri 1 - 0 e che - complice il 3 - 3 tra Zenit e Chelsea - ha regalato la vetta nel girone di Champions, il tecnico Massimiliano Allegri è ...

Champions League, Allegri: "Chiudiamo bene, piu' sereni se continui a vincere" La Stampa Allegri: "Bella serata per il risultato, ma dobbiamo essere più cinici" Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero dopo la vittoria per 1-0 contro il Malmo Dopo la vittoria contro il Genoa, la Juventus vince 1-0 nell'ultima giornata del girone di Champions League, grazie ...

Champions:Allegri,bene primo posto,non mi è piaciuta ripresa (ANSA) - TORINO, 08 DIC - 'Siamo contenti per il primo posto, ma agli ottavi di finale comunque non sarà facile': così il tecnico della ...

