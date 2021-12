Champions | trema l’Inter | ecco quante giornate di squalifica rischia Barella

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ininfluente sconfitta ai fini della qualificazione agli ottavi maturata ieri per l‘Inter, contro un cinico Real Madrid, non ridimensiona i nerazzurri che escono dal Bernabéu a testa alta, grazie ad un’ottima prestazione. A preoccupare la società di Viale della Liberazione però è l’entità dellache sarà inflitta a; il numero 23 interista durante il match di ieri sera, è stato espulso a causa di una reazione ai danni di Eder Militao. L’episodio non è non è piaciuto al direttore di gara che manda anticipatamente sotto la doccia il centrocampista ex-Cagliari.a rischio per gli ottavi diStando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghiconcretamente di perdere la sua mezz’ala per le prossime due sfide di...