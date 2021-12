Champions League, Milan e Inter perdono contro Liverpool e Real: Rossoneri fuori dal torneo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Serata ‘no’ per le Milanesi in Champions League sebbene con esiti diversi: entrambe le squadre hanno subito una sconfitta nella gara valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi del torneo. Da una parte il Real Madrid supera per 2-0 l’Inter al Bernabeu: decidono una rete di Kroos al 17? e di Asensio al 79?. Gli spagnoli chiudono il Gruppo D al primo posto con 15 punti, davanti ai Nerazzurri con 10. Obiettivo ottavi di finale raggiunto per gli uomini di Inzaghi. Dall’altra invece il Milan perde in casa contro il Liverpool per 1-2: Rossoneri in vantaggio con Tomori al 29?, che però dura poco a causa del pareggio di Salah al 36?. Sorpasso inglese per mano di Origi al 55?. Ibra e compagni restano ultimi nel ... Leggi su footdata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Serata ‘no’ per leesi insebbene con esiti diversi: entrambe le squadre hanno subito una sconfitta nella gara valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi del. Da una parte ilMadrid supera per 2-0 l’al Bernabeu: decidono una rete di Kroos al 17? e di Asensio al 79?. Gli spagnoli chiudono il Gruppo D al primo posto con 15 punti, davanti ai Nerazzurri con 10. Obiettivo ottavi di finale raggiunto per gli uomini di Inzaghi. Dall’altra invece ilperde in casailper 1-2:in vantaggio con Tomori al 29?, che però dura poco a causa del pareggio di Salah al 36?. Sorpasso inglese per mano di Origi al 55?. Ibra e compagni restano ultimi nel ...

