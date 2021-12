Champions League, Juventus prima nel girone se... (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Festa dell'Immacolata nel segno della Champions League per la Juventus , attesa alle 18:45 dall'ultimo impegno della fase a gironi. I bianconeri arrivano alla gara con il Malmoe sicuri della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Festa dell'Immacolata nel segno dellaper la, attesa alle 18:45 dall'ultimo impegno della fase a gironi. I bianconeri arrivano alla gara con il Malmoe sicuri della ...

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - Up_78erailmio : RT @EnricoTurcato: Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da allen… - eia58 : RT @Anto__rus: I gironi di Champions League si chiudono con zero partite dell'Inter in chiaro e con una sola partita su Amazon Prime Video.… -