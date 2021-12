Champions League | Juve batte Malmo 1 - 0 | è prima Atalanta Villarreal live

Advertising

EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - giuseppeJ1306 : Vince di corto muso contro i mobili svedesi, passa il girone di Champions League da primo dopo 4 pere prese a Londr… - cadiamofelici : rt se la tua squadra è l’unico club italiano ad essere primo nel proprio girone di champions league -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

PAGELLE JUVENTUS Perin 6 Un'uscita puntuale nel primo tempo e un tiro controllato senza patemi De Winter 6 Esordio da titolare di personalità, ottima prova Bonucci 6 Torna titolare e stacca Boniperti ...Ora laandrà in archivio, per Dybala e compagni bisognerà dedicarsi alla rincorsa in campionato. Alla coppa si penserà da marzo in avanti, quando almeno sulla carta potrebbe esserci un'...Quinta vittoria della Juventus su sei partite nel Gruppo H di Champions League e primo posto nel girone complice il 3-3 a San Pietroburgo tra Zenit ...Successo casalingo pesantissimo per la Juventus, che grazie al gol di Moise Kean (18') riesce a battere il Malmoe e a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Dato il pareggio ...