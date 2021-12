Champions League, Inzaghi: 'Barella ha fatto un grave errore, ma ha gia' chiesto scusa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Barella? Ha fatto un errore grave, ma ha capito e ha gia' chiesto scusa a tutti. Dispiace, perche' era una partita aperta in cui abbiamo creato tanto e ha condizionato l'ultima mezz'ora. Abbiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "? Haun, ma ha capito e ha gia'a tutti. Dispiace, perche' era una partita aperta in cui abbiamo creato tanto e ha condizionato l'ultima mezz'ora. Abbiamo ...

