Champions League: Inter e Milan, quanto pesano esperienza e nobiltà (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Serata di Champions League amara per le Milanesi: Inter ancora lontana dal Real Madrid, Milan eliminato da giovani e riserve del Liverpool Non il martedì di Champions League ideale per la Milano calcistica, uscita con le ossa rotte seppur con motivi e conseguenze ben differenti. Certamente più dolorosa la battuta d’arresto del Milan che aveva sognato una notte magica nella dolce casa di San Siro e magari un miracolo di Sant’Ambrogio. E invece il Liverpool, pur zeppo di giovani e riserve, ha dimostrato quanto la nobiltà e l’abitudine a questi palcoscenici possa fare la differenza. Un gran peccato, a maggior ragione dopo la rete iniziale di un Tomori poi in realtà protagonista anche di qualche ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Serata diamara per leesi:ancora lontana dal Real Madrid,eliminato da giovani e riserve del Liverpool Non il martedì diideale per lao calcistica, uscita con le ossa rotte seppur con motivi e conseguenze ben differenti. Certamente più dolorosa la battuta d’arresto delche aveva sognato una notte magica nella dolce casa di San Siro e magari un miracolo di Sant’Ambrogio. E invece il Liverpool, pur zeppo di giovani e riserve, ha dimostratolae l’abitudine a questi palcoscenici possa fare la differenza. Un gran peccato, a maggior ragione dopo la rete iniziale di un Tomori poi in realtà protagonista anche di qualche ...

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - zazoomblog : LIVE Chelsea-Juventus calcio femminile Champions League in DIRETTA: un punto sarebbe quasi decisivo per la qualific… - infoitsport : Le squadre degli ottavi di Champions League -