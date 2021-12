Champions League | Gasperini | ' Villarreal squadra forte | abbiamo un solo risultato

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Veniamo da un buon momento in campionato, ma domani sera si parte dallo 0 - 0 e va resettato tutto quanto. Il Villareal e' in un momento complicato in campionato ma lae' tutt'altra ...

Il fantasista turco arrivava alla sfida con il Real dopo una serie di ottime prestazioni in campionato. Al Bernabeu però ha fatto fatica a incidere, con il centrocampo dei padroni di casa che è ...Quinta piazza per la, sollevata la scorsa stagione dal Chelsea dei "nostri" Jorginho ed Emerson Palmieri (ma che alle squadre italiane manca ormai dal 2010), seguita dal Roland ...Il sogno del Milan svanisce sul più bello. Dopo aver tenuto vive le speranze di accesso agli ottavi di Champions League, i rossoneri escono sconfitti - in rimonta - dalla sfida contro il Liverpool e, ...Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League si terrà lunedì 13 a Nyon alle ore 12. A ricordarlo oggi è la Gazzetta dello Sport, che ricorda anche come la Uefa abbia già comunicato che a ...