Champions League, ecco tutti verdetti: le qualificate agli ottavi

In attesa dell'ultima sfida di Champions League tra Atalanta e Villarreal, valida per un posto tra le 16 migliori d'Europa, stasera il campo ha decretato molti verdetti in vista degli ottavi: 1ª fascia Manchester City;Liverpool;Ajax;Real Madrid; Bayern Monaco; Manchester United; Lille;Juventus. 2ª fascia Paris Saint-Germain;Atletico Madrid;Sporting Lisbona;Inter;Benfica;Villarreal/Atalanta;Salisburgo;Chelsea. Manca l'appuntamento con la fase ad eliminazione diretta, il Barcellona di Xavi Hernandez. Il Benfica si impone in casa e archivia il discorso qualificazione. I blaugrana cedono sotto i colpi del Bayern Monaco, che condanna il Barça all'Europa League.

