Champions League calcio, i risultati di oggi: Barcellona eliminato! Atalanta-Villareal rinviata, Juventus prima (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio non si è ancora conclusa, visto che Atalanta-Villareal è stata rinviata a domani (ore 16.30) a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamo. Si tratta di un incontro decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale: la Dea è obbligata a vincere per passare il turno come seconda del gruppo F, mentre agli spagnoli basterà un pareggio per raggiungere l'obiettivo. Il raggruppamento è stato vinto dal Manchester United, che oggi pareggiato con lo Young Boys per 1-1 (Rieder ha risposto a Greenwood nel primo tempo). La Juventus ha sconfitto il Malmoe per 1-0 (Kean al 18?) e ha conquistato il primo posto nel gruppo H grazie al clamoroso pareggio per 3-3 tra Chelsea e Zenit San Pietroburgo.

