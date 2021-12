Champions League, Atalanta - Villarreal (diretta esclusiva Amazon Prime Video) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La fase a gironi della UEFA Champions League si sta per concludere. Su Prime Video va in scena Atalanta-Villarreal, in programma mercoledì 8 dicembre a partire dalle ore 19.30, calcio d’inizio alle ore 21.00. Un match fondamentale per la Dea che... Leggi su digital-news (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La fase a gironi della UEFAsi sta per concludere. Suva in scena, in programma mercoledì 8 dicembre a partire dalle ore 19.30, calcio d’inizio alle ore 21.00. Un match fondamentale per la Dea che...

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - paolo_moras : @francomeni @Gazzetta_it C'è una squadra Italiana, che in Europa, fa figure di merda da 25 anni, meno male che ha i… - KunGrax : RT @arlottoak: Facciamo che se partecipi alla Conference League con gli elettricisti sloveni, gli idraulici estoni e i dopolavoristi norveg… -