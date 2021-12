Champions League, Atalanta-Villareal, partita rinviata per neve (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gara rinviata a domani, con orario da definire. La bufera sul Gewiss fa slittare la gara decisiva per la Dea Champions League, Atalanta-Villareal Champions League, Atalanta-Villareal Champions League, Atalanta-Villareal – Il maltempo ha colpito la Lombardia dal primo mattino e anche in serata le condizioni non sono sembrate migliorare. La sfida tra Atalanta e Villareal è decisiva ai fini della qualificazione, ma le condizioni del campo sommerso dalla neve non garantisce le condizioni di sicurezza richieste dalla Uefa per preservare la condizione e l’incolumità dei propri giocatori. In passato si è giocato in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Garaa domani, con orario da definire. La bufera sul Gewiss fa slittare la gara decisiva per la Dea– Il maltempo ha colpito la Lombardia dal primo mattino e anche in serata le condizioni non sono sembrate migliorare. La sfida traè decisiva ai fini della qualificazione, ma le condizioni del campo sommerso dallanon garantisce le condizioni di sicurezza richieste dalla Uefa per preservare la condizione e l’incolumità dei propri giocatori. In passato si è giocato in ...

